London (www.anleihencheck.de) - Die Rhetorik der Federal Reserve signalisiert bereits eine dovishe Geldpolitik, so die Experten von eToro.Dieser Ansatz könnte schon bald in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, wie das in der vergangenen Woche veröffentlichte Protokoll bestätige.Obwohl die US-Notenbank zuversichtlich in Bezug auf eine Zinswende sei, bestehe keine Eile. Der genaue Zeitpunkt hänge maßgeblich von der Entwicklung der Inflation ab. Ein wichtiger Termin stehe bevor: Am kommenden Donnerstag würden die Märkte gespannt auf die neuesten Daten des Verbraucherpreisindex schauen. ...

