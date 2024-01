Die Ölpreise am Weltmarkt erholen sich vom gestrigen Preisrutsch und können am Dienstag kräftig zulegen. Während die Heizölpreise im Schnitt noch 0,2 Cent bzw. Rappen unter den Vortageswerten notieren und in vielen Regionen den tiefsten August markieren, zeichnen sich Preisanstiege im Verlaufe des Nachmittags ab. Die Nachfrage nach Heizöl ist aufgrund des verbreitet kalten Winterwetters und der günstigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...