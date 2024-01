Boeings Chassis Fehler stellt sich als Flottenproblem heraus und Airbus verzeichnet ein neues Allzeithoch

Werbung







Die Probleme rund um Boeing verschärfen sich, nachdem United Airlines und Alaska Airlines an weiteren Modellen der Boeing 737 lose Schrauben am Rumpfbauteil entdeckt haben. U.S. Regulatoren haben insgesamt 171 Maschinen der Baureihe bis auf Weiteres vom Flugbetrieb ausgeschlossen. Währenddessen konnte Airbus ein neues Allzeithoch erreichen.



Nachdem sich am Freitag bei einem Flug von Alaska Airlines ein Teil vom Flugzeugkörper kurz nach dem Start löste, wurden die anderen Maschinen der Baureihe 737 MAX 9 von den größten Abnehmern, United Airlines und Alaska Airlines, auf ähnliche Probleme geprüft. Bei diesen Untersuchungen wurden an einigen weiteren Maschinen lose Schrauben an einem Bauteil entdeckt, welches eine ursprünglich angedachte Tür ersetzt. Damit steht der Verdachte nahe, dass es sich bei dem Vorfall nicht um ein isoliertes Problem, sondern um ein Baureihenproblem handeln könnte. Ausgelöst durch den Zwischenfall verloren Boeing Aktionäre seit Börsenschluss am Freitag 8%. Airbus hingegen konnte seit dem Börsenschluss am Freitag knapp 3% an Kursgewinnen und ein neues Allzeithoch von 144,8€ verzeichnen. Angetrieben wurde dieser Anstieg zu Teilen durch Gerüchte um neue Bestellungen von Delta Airlines.















Quelle: HSBC