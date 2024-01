Heute im gabb: Um 12:33 liegt der ATX mit +0.13 Prozent im Plus bei 3430 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.14% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +1.99% auf 30.7 Euro, dahinter Andritz mit +1.48% auf 54.95 Euro und Palfinger mit +1.23% auf 24.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16666 ( -0.58%, Ultimo 2023: 16751, -0.51% ytd). - News zu Post, Research zu Polytec, Wienerberger, Erste Group, Pierer Mobility, EVN, Aktienkäufe bei Addiko und Zumtobel- Nachlese: Andritz und Dominik Hojas- Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: Amag und KapschTrafficCom auffällig, Gerald Mayer führt in der GGC- Börsegeschichte 9. Jänner: Bitte wieder so wie 1996- Österreich-Depots: Guter Jahresstart für das wikifolio- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: ...

