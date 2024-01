Die Aktie von CompuGroup Medical (WKN: A28890) ist mit einem leichten Kursverlust in den Tag gestartet und steht aktuell bei 35,08 €. Insgesamt verlief die Kursentwicklung bisher enttäuschend. Seit dem Hoch im Februar bei rund 50 € beträgt der Verlust während dieser Zeit -29%. Lohnt sich jetzt ein Investment? CompuGroup Medical vorgestellt Die in Koblenz ansässige CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, kurz CompuGroup, ist eines der führenden e-Health-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...