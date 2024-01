© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut



Ungeachtet des freundlichen Gesamtmarktes kommen einige Papiere nicht auf die Beine: Hier haben Short-Seller ihre Finger im Spiel. Diese zehn Aktien sind die Papiere mit dem aktuell höchsten Short Interest.Trotz ihrer wichtigen, liquiditätssichernden Funktion sind Short-Seller an der Börse äußerst unbeliebt. Ihnen hängt der Ruf nach, Wertpapiere aktiv zu manipulieren und Unternehmen systematisch zerstören zu wollen. Oft weist ein verstärktes Engagement von Leerverkäufern in einem Wert aber auch einfach auf finanzielle und operative Probleme hin. Aktuell stehen auf der Liste der meistgehassten und am kritischsten beäugten Aktien folgende 10 Papiere: Die zehn Werte mit der aktuell höchsten …