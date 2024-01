Der DAX konnte am Vortag kräftig hochziehen und im wurde dabei weiter vom S&P 500 angetrieben, der ebenfalls deutlich ansteigen konnte. Der DAX dabei am Vortag auch den wichtigen 10er-EMA zurückerobern, der aktuell bei 16.684 Punkten verläuft. Und damit ein Stärkesignal generieren. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Dienstagmorgen im Bereich von 16.750 Punkten und könnte erneut Kurs auf die Marke von 16.800 Punkten und darüber auf das Verlaufshoch ...

