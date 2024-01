NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analystin Olivia Honychurch erklärte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie für optimistischer als der Markt, was die Aussichten der beiden Segmente SiC und GaN des Halbleiterausrüsters betrifft. Von Kunden wie Samsung, Foxconn, Mitsubishi Electric und Bosch seien wachstumstreibende Aufträge zu erwarten, schrieb sie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6