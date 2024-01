Der Karten- und Navigationsanbieter Here will es Elektroauto-Herstellern ermöglichen, genauere Reichweiten-Prognosen zu machen. Das nun angekündigte System "Here EV Range Factors" soll zahlreiche Werte einbeziehen, um zu der genaueren Vorhersage der Restreichweite zu kommen. Wie Here anlässlich der Premiere von "Here EV Range Factors" auf der CES in Las Vegas ankündigt, sollen die Autobauer mit dem System "die Genauigkeit der streckenspezifischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...