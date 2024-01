LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 196 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sie bleibe auch für 2024 dabei, die Safran-Aktie dem MTU-Papier vorzuziehen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den beiden Werten aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Der Triebwerksbauer dürfte deutlich aufwerten, sobald es mit Blick auf die GTF-Triebwerke keine weiteren Risiken mehr gebe. Trotzdem sehe sie in Europa bei Safran und Rolls-Royce deutlich bessere Investmentchancen im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0