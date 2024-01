Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn erholt.Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete gegen Mittag 77,87 Dollar. Das waren 1,75 Dollar mehr als am Vortag.Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar stieg um 1,71 Dollar auf 72,48 Dollar.Nachdem sich die Ölpreise am Dienstagmorgen noch stabil gehalten hatten, legten sie bis zum Mittag deutlich zu. Marktbeobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...