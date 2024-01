Der Euro hat am Dienstag gegen Mittag gegenüber dem US-Dollar leicht verloren. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0939 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen (-0,11%). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0946 (Freitag: 1,0921) Dollar festgesetzt.Am Morgen hatten Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im November enttäuscht. Die Fertigung in ...

