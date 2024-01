Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat am Dienstag den vorhergehenden Aufwärtslauf vom vergangenen Freitag und vom Montag nicht mehr fortsetzen können. Die Notierungen fielen in den ersten Handelsstunden um gut -1,6 %. Die Kurse sind damit seit Jahresbeginn insgesamt leicht gefallen. Dennoch sind Analysten zuversichtlich. Es dürften mehr als 10 % weiterer Zuschlag möglich sein, so die Erwartung an die Märkte. Die [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...