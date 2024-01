Hamburg (www.anleihencheck.de) - NAGA Group übertrifft bei Konzernumsatz und EBITDA die Markterwartungen - AnleihenewsDie The NAGA Group AG (ISIN DE000A161NR7/ WKN A161NR) hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 mit Konzernumsatzerlösen von EUR 45,5 Mio. (Vj. EUR 57,6 Mio.) sowie einem EBITDA von ca. EUR 7 Mio. (Vj. EUR -13,7 Mio.) wie prognostiziert gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Umsatzrückgang, sowie ein stark steigendes und positives EBITDA verzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...