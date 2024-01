© Foto: DALL-E



Der Gesundheitssektor ist gut in das neue Jahr gestartet und steht möglicherweise vor neuen Höchstständen.Der ETF Health Care Select Sector SPDR, der eine Vielzahl von Gesundheitsunternehmen umfasst, hat in diesem Jahr einen Anstieg von über zwei Prozent verzeichnet, womit er den S&P 500 leicht übertrifft. In den vergangenen vier Wochen zeigte der ETF mit einem Zuwachs von fast sechs Prozent eine starke Performance. Analysten sehen die zunehmende Orientierung der Anleger hin zu defensiven Aktien als Hauptgrund für diese Entwicklung, insbesondere angesichts der möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der elf Zinserhöhungen der US-Notenbank seit März 2022. Der Gesundheits-ETF nähert sich …