In allen Bereichen konnte refurbed eine äußerst positive Geschäftsentwicklung und exponentielles Wachstum verzeichnen - bei gleichzeitiger Konzentration auf Rentabilität in einem volatilen Marktumfeld. Im Sommer 2023 erreichte refurbed einen bedeutenden und fu¨r die gesamte Branche prägenden Meilenstein in der nunmehr sechsjährigen Unternehmensgeschichte: Das Scale-up erreichte die Marke von einer Milliarde Euro Gesamtaußenumsatz seit Gru¨ndung 2017 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...