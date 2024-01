Fondsmanager Peeters warnt vor voreiligen Schlüssen nach den ersten Handelstagen. Und skizziert, was stattdessen das Jahr prägen könnte. 9. Januar 2024. FRANKFURT (pfp Adisory). Der Jahreswechsel ist ein typischer und beliebter Zeitpunkt, um Fazits zu ziehen, Rückbetrachtungen durchzuführen und Vorsätze aufzustellen. Was er hingegen nicht ist: Eine Zäsur im realen Leben außerhalb des Kalenders. Praktisch alles, was kurz vor dem Jahreswechsel galt, hat immer noch Relevanz und neue Themen tauchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...