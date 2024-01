Die Aktie von Abercrombie & Fitch kennt derzeit nur eine Richtung: gen Norden. Am gestrigen Montag haben die Papiere des US-Bekleidungskonzerns gar ein neues Rekordhoch bei 99,08 Dollar markiert - die 100-Dollar-Marke ist damit in greifbarer Nähe. Grund für diesen jüngsten Schub ist eine erhöhte Umsatzprognose. Abercrombie & Fitch rechnet nun für das bis Ende Januar andauernde Geschäftsjahr mit einem Plus bei den Erlösen von 14 bis 15 Prozent. Zuvor standen Zuwachsraten in einer Bandbreite ...

