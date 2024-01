© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Biontech steckt in einer schwierigen Übergangsphase. Die Covid-Impfstoff-Umsätze lassen nach, die Neuentwicklungen in der Pipeline lassen noch auf sich warten. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech sieht sich für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Rückgang der Umsätze konfrontiert, vor dem Hintergrund des nachlassenden Bedarfs an Covid-19-Impfstoffen. Im Rahmen der JP Healthcare Conference in San Francisco nannte das Unternehmen einen erwarteten Erlös von etwa drei Milliarden Euro für das laufende Jahr - ein deutlicher Rückgang gegenüber den Prognosen für das Jahr 2023, in dem ein Umsatz von rund vier Milliarden Euro anvisiert wurde. Die offiziellen Zahlen des vergangenen Jahres und eine …