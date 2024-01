© Foto: Dall-E



Nach dem Einstieg in das Geschäft mit Getränken kann das Zahlenwerk des kanadischen Cannabiskonzerns überzeugen: Tilray ist auf dem Weg zu Profitabilität.Die Berichtssaison läuft langsam heiß. Nach den Quartalszahlen des Finanzdienstleisters Jefferies gestern Abend hat heute in der Vorbörse das kanadische Cannabis-Unternehmen Tilray sein Zahlenwerk vorgestellt - und das kann sich durchaus sehen lassen. Diversifizierung zahlt sich aus Mit Spannung war erwartet worden, wie sich der im Herbst vergangenen Jahres bekannt gegebene Einstieg in das Geschäft mit Erfrischungsgetränken auf die Profitabilität auswirken würde; das eigentliche Cannabis-Geschäft war aufgrund eines Angebotsüberhangs …