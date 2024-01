EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Umweltprämie adé: Die Stunde der ARIs ist gekommen!



09.01.2024 / 16:47 CET/CEST

Die Umweltprämie geht, die Chance für günstige ARI-Elektrofahrzeuge kommt! Denn die vielseitige

Modellpalette von ARI Motors überzeugt auch 2024 mit stabil niedrigen Preisen und hoher

Praxistauglichkeit.





Günstiges Elektro-Trio: ARI 345, ARI 458, ARI 902



So bietet ARI Motors das ARI 345 Lastentrike weiterhin schon ab 6.995 Euro an und macht es damit

zu einem der günstigsten dreirädrigen Elektrofahrzeuge Deutschlands. Weitere Spitzenplätze in

puncto Sparpreis halten zudem der universell einsetzbare ARI 458 Kleintransporter, der als Pritsche

schon ab 14.790 Euro erhältlich ist, sowie der 2023 neu eingeführte Personenwagen ARI 902 mit

einem Einstiegspreis von 13.990 Euro. ARI-Elektrofahrzeuge sind folglich auch ohne staatliche

Förderboni sehr preiswert und damit eine bezahlbare und alltagsnahe Alternative zu teuren

High-Tech-Stromern oder klimaschädlichen Verbrennern.



ARI Motors Erfolgsrezept: Asiatische Basis, europäische Standards, individuelle Aufbauten



Hintergrund der niedrigen Preise ist die konsequente Ausrichtung des Portfolios auf

Low-Tech-Fahrzeuge, die eher als Werkzeug denn als Auto konzipiert sind. Diese werden in Asien

hergestellt und anschließend in firmeneigenen Manufakturen in Ricany (bei Prag) und Borna an

europäische Standards angepasst und mit individuellen Aufbauten sowie umfangreicher Ausstattung

versehen.



Auf diese Weise erhalten private und gewerbliche ARI-Kunden passgenaue Fahrzeuglösungen, die

einfach zu warten und vielseitig einsetzbar sind, so zum Beispiel als Kommunalfahrzeug,

Catering-Mobil, Friedhofsfahrzeug oder Geräteträger. Da sich ARI-Elektrofahrzeuge zudem durch

niedrige Verbräuche auszeichnen (zum Beispiel ARI 902 > 8,8 kWh), sind sie auch im Unterhalt sehr

günstig und reduzieren nachweislich die Betriebskosten.



Alternative zur Umweltprämie: Bezahlbare ARI-Elektrofahrzeuge für alle



Thomas Kuwatsch, Vorstand der ARI Motors SE (WKN A3D6Q4), macht sich deshalb wegen der gestrichenen

Umweltprämie keine Sorgen. Im Gegenteil, er ist überzeugt davon, dass seinen kleinen ARIs und

deren großer Fangemeinde nichts Besseres passieren konnte: "Unsere ARI-Elektrofahrzeuge sind günstig, praktisch und sparsam. Damit sind sie unsere kleine, aber feine Antwort auf das große "Was nun?", das nach Abschaffung der Umweltprämie durch die Autobranche geistert. Denn ARI Motors hat jetzt schon im Angebot, was die großen Konzerne noch in der Schublade haben: bezahlbare Elektrofahrzeuge für jedermann, die täglich bei Kommunen, Dienstleistern, Handwerkern und Unternehmen zum Einsatz kommen können!"



Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte & günstige E-Mobile auf dem deutschen & internationalen

Markt an. Der Name ARI - japanisch für "Ameise" - steht für das Leistungsvermögen und die Vielseitigkeit der

ARI-Elektrofahrzeuge. Die einzelnen Modelle stammen von asiatischen Herstellern und wurden gezielt ausgewählt. In den

firmeneigenen Manufakturen in Borna und Ricany werden alle ARI-Fahrzeuge an europäische Qualitätsstandards angepasst.

Speziell konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller Kunden optimal erfüllt

werden.





