© Foto: picture alliance / empics | David Rossiter



Das Explorationskonzern Neotech, der sich auf seltene Erden spezialisiert hat, nimmt nach Kurskapriolen und einer Zwangspause heute den Handel wieder auf. Was macht die Aktie?Die Aktie des kanadischen Explorationskonzerns Neotech, der sich auf seltene Erden spezialisiert hat, nimmt am heutigen Tag den Handel an der kanadischen Börse wieder auf, nachdem die Aufsichtsbehörde sie Canadian Securities Exchange (CSE) sie vom Börsenhandel ausgesetzt hatte. Im frühen Handel brachen die Titel um über 60 Prozent ein. Der Handelsstopp galt vom 20. Dezember 2023 bis inklusive zum 8. Januar 2024, hatte die CSE am 20. Dezember im späten Handel in Kanada bekannt gegeben. Hintergrund waren "potenziell …