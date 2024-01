Smartphones können einiges - ins Weltall blicken konnten sie bisher nicht. Nun bringt Unistellar ein Teleskop auf den Markt, dass sich tatsächlich mit dem Handy verbinden lässt. Unistellar will es Hobbyastronomen leichter machen, in den Himmel zu blicken: Auf der CES Las Vegas 2024 hat das in Marseille und San Francisco basierte Unternehmen ein smartes Teleskop namens Odyssey vorgestellt, das dank modernster Technologie die Sternbeobachtung allen ...

