Die HCA besteht aus 17 globalen Marken, darunter AEG, American Standard, Arçelik, Beko, Electrolux, Frigidaire, GE Appliances, Grundig, Haier, HSB, Leader, LG, Midea, Resideo, Samsung, Trane und Vestel

Höhepunkte der Mitteilung:

Die Spezifikation ermöglicht energieeffiziente Lösungen für das vernetzte Haus, was zu realen Energie- und Kosteneinsparungen für den Verbraucher führt

Die Home Connectivity Alliance begrüßt die neuen Mitglieder Hartford Steam Boiler und Midea Group

HCA-Mitglieder wie LG, Samsung und Vestel kündigen neue Interop-Partnerschaften und Geräte an und erweitern damit die Akzeptanz des HCA-Ökosystems "Jede App für jedes Gerät"

Die Home Connectivity Alliance (HCA), eine Organisation, die sich der Entwicklung und Förderung von sicherer Interoperabilität und Energieeinsparungen bei langlebigen Geräten, HLK-Systemen und Fernsehern innerhalb des Connected Home-Ökosystems verschrieben hat, kündigte heute die Veröffentlichung der HCA Energy Management Specification 1.0 auf der CES 2024 in Las Vegas, Nevada, USA, an, die vom 9. bis 12. Januar 2024 stattfindet.

"HCA Energy Management basiert auf dem Prinzip, dass Gerätehersteller wie die an der Home Connectivity Alliance beteiligten am besten in der Lage sind, das Energiemanagement-Potenzial von vernetzten Geräten zu bestimmen", sagte Yoon Ho Choi, President der Home Connectivity Alliance. "Die Hersteller von Geräten können Entscheidungen treffen, die die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen und gleichzeitig einen Mehrwert für Versorgungsunternehmen und Aggregatoren bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Energiemanagement, um die Einsparungen und Vorteile für die Verbraucher zu realisieren."

Im Jahr 2023 kündigte die Home Connectivity Alliance die HCA Interface Specification 1.0 an, die einen Industriestandard für die Interoperabilität zwischen Cloud und Cloud (C2C) bei langlebigen Geräten, HLK-Systemen und Fernsehern innerhalb des Connected Home-Ökosystems einführt und die Voraussetzungen für das HCA Energy Management schafft.

Mit dem HCA Energy Management werden die Schlüsseldaten der Geräte, die am meisten Energie verbrauchen, zugänglicher einschließlich der Angabe, wie viel Strom sie verbrauchen und wie dieser optimiert werden kann. HCA-Mitglieder können Einblicke in die Energienutzung bieten, die die Verbraucher in die Lage versetzen, die HCA-Technologie zu nutzen, was zu Energieeffizienz und Kosteneinsparungen führt.

Außerdem gab die Home Connectivity Alliance bekannt, dass Hartford Steam Boiler und die Midea Group der Allianz beigetreten sind.

HSB (Hartford Steam Boiler) ist ein Mehrsparten-Spezialversicherer und Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Inspektion, Engineering, Risikomanagement und Technologie. Das Versicherungsangebot von HSB umfasst Ausrüstungsausfälle, Cyberrisiken, spezielle Haftpflichtversicherungen und andere Deckungen für gewerbliche und private Kunden. HSB, Teil von Munich Re, hat seinen Hauptsitz in Hartford, Connecticut, USA, und ist ein führender Anbieter von Maschinenbruchversicherungen und damit verbundenen Inspektionsdienstleistungen in Nordamerika, der über fünf Millionen gewerbliche Standorte betreut.

Die Midea Group ist der weltweit größte Hersteller von Haushaltsgeräten und Großgeräten. Sie bietet Haushalts- und gewerbliche Klimageräte, Kühl-, Wasch- und große Kochgeräte, Küchengeräte, Wassergeräte, Staubsauger, kleine Haushaltsgeräte und Beleuchtung. Die Midea Group bietet eines der umfangreichsten Produktportfolios, von Massenprodukten bis hin zu Premiumprodukten. Unter dem Dach der Midea Group führt das Unternehmen eine breite Palette von Marken, darunter weltweit bekannte Namen wie Toshiba, Midea, Comfee', Eureka, COLMO, Beverly, Vandelo und Little Swan.

Die Spezifikation wird auf der HCA-Website öffentlich zugänglich sein und den HCA-Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Für die Nutzung der HCA-Spezifikationen ist eine HCA-Mitgliedschaft erforderlich. Um Mitglied zu werden, besuchen Sie www.homeconnectivityalliance.org/membership

Besuchen Sie HCA-Mitglieder auf der CES 2024

Eureka eine Midea Marke: Venetian Expo, Hallen A-D 52332

LG Electronics: LVCC, Tech East, Zentrale Halle 16008

Resideo: Tech West, Venetian Expo, Titian 2201

Samsung Electronics: LVCC, Tech East, Zentrale Halle 19608

Unterstützende Zitate von Mitgliedsunternehmen

Arçelik

"Arçelik, ein Gründungsmitglied der HCA, widmet sich der Förderung von Innovationen im Bereich der intelligenten Haustechnik, mit besonderem Schwerpunkt auf Energieeffizienz. Unser Engagement für die Entwicklung und Implementierung interoperabler Lösungen für intelligentes Energiemanagement festigt unsere führende Position bei der Gestaltung der Zukunft des nachhaltigen Lebens. Wir sind davon überzeugt, dass das Zusammenspiel von Innovation und Nachhaltigkeit nicht nur ein wirtschaftliches Gebot ist, sondern auch ein entscheidender Faktor bei der Schaffung einer intelligenteren, umweltfreundlicheren und besser vernetzten Zukunft für Haushalte weltweit. Wir sind stolz darauf, dass wir durch unser aktives Engagement für die HCA einen Beitrag zum Wandel des vernetzten Heims leisten können, indem wir die nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen intelligenten Geräten ermöglichen."

Hakan Bulgurlu, CEO, Arçelik

Hartford Steam Boiler

"Die Idee des 'vernetzten Hauses' wird immer größer und komplexer. HSB versteht die komplexe Beziehung zwischen Heimsystemen und Technologie. Wir bringen eine einzigartige Perspektive in diese Allianz ein die Kombination aus unserem technischen Fachwissen und unserer umfangreichen Erfahrung mit Geräteausfällen ist eine natürliche Ergänzung zu HCAs ganzheitlichem Ansatz für Heimsysteme. Nur wenn wir als Allianz zusammenarbeiten, können wir den Weg in eine effizientere und nachhaltigere Zukunft ebnen."

John Riggs, Chief Technology Officer, Senior Vice President Applied Technology Solutions für HSB

LG Electronics

"LG ist bestrebt, eine führende Rolle bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Smart Home-Ökosystems zu spielen. Wir konzentrieren uns darauf, sicherzustellen, dass die Interoperabilität für den normalen Verbraucher mühelos und nahtlos ist, damit er die Vorteile eines intelligenten Hauses voll ausschöpfen kann. Wir freuen uns darauf, Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle zu sehen, die das Erlebnis für den Verbraucher verbessern."

Jung Ki-hyun, Executive Vice President und Head of Platform Business Center

Midea Group

"Wir freuen uns sehr, Teil der Home Connectivity Alliance zu sein und zur Entwicklung von Interoperabilitätsstandards für vernetzte Häuser beizutragen. Wir bei der Midea Group haben uns verpflichtet, unseren Kunden innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten, die ihr tägliches Leben verbessern. Indem wir uns mit anderen führenden Herstellern zusammenschließen, können wir ein nahtloses und benutzerfreundliches vernetztes Heimerlebnis für Verbraucher auf der ganzen Welt schaffen. Wir glauben, dass HCA eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Smart Home-Industrie spielen wird, und wir freuen uns, Teil dieser Mission zu sein. Wir freuen uns auch darauf, die kommenden Energiemanagement-Spezifikationen von HCA zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft voranzutreiben und den Verbrauchern zu helfen, Geld zu sparen und gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft für alle zu fördern."

Baker Bi, Head of International Intelligence, AI Innovation Center, Midea Group

Resideo

"Es gibt viele große Energielasten in den Haushalten, und es bedarf gemeinsamer Anstrengungen vieler Branchen, um ein widerstandsfähiges Stromnetz aufzubauen. Resideo und unsere Experten für Netzdienste haben die HCA-Spezifikation für das Energiemanagement mit Blick auf diese Ausfallsicherheit entwickelt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Herstellern, um kritische Energieverschiebungsdienste auf der Cloud-to-Cloud-Plattform zu unterstützen, der fast 300 US-Versorgungspartner und Gerätehersteller vertrauen.

Linsey Miller, HCA Board Director and SVP, Business Development and Strategic Marketing, Resideo

Samsung

"Samsung engagiert sich weiterhin für die Vision von HCA, den Verbrauchern Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bei der Verwaltung ihrer Haushaltsgeräte, Fernsehgeräte und HLK-Systeme zu bieten. Unsere Geräte sind Infrastrukturgeräte im Haushalt, denen die Verbraucher vertrauen und die sie jeden Tag benutzen. Wir freuen uns darauf, die Spezifikationen von HCA zu nutzen, um Innovationen zu entwickeln, die den Verbrauchern spürbare Vorteile bringen werden. Die neuen Spezifikationen für das Energiemanagement werden dazu beitragen, neue, bisher ungenutzte Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft zu fördern, um den Verbrauchern Geld zu sparen und Samsungs Vision für ein nachhaltigeres Zuhause zu beschleunigen."

Moohyung Lee, Executive Vice President und Global Head des Consumer Experience Team des Device eXperience Business, Samsung Electronics

Trane

"Bei Trane und American Standard identifizieren unsere Digital- und Technikteams Geräte von HCA-Mitgliedsunternehmen und implementieren die 1.0-Standards in unsere Integration mit diesen Produkten. Der Ausbau dieser Funktionen wird es unseren Kunden ermöglichen, selbst zu entscheiden, wo und wie sie mit unseren Produkten interagieren, und den Grundstein für ein zukünftiges ganzheitliches Energiemanagement im Haus legen."

Erin Joy, Vice President for Digital bei Trane Technologies Residential HVAC and Supply

Vestel

"Bei Vestel haben wir die Nachhaltigkeit in alle unsere Prozesse integriert. Dies ist Teil unseres Weges, den wir mit der Vision angetreten haben, ein Technologieunternehmen zu werden, das das Leben einfacher macht, zugängliche intelligente Produkte herstellt und sozialen und ökologischen Nutzen bietet. Unser Ziel ist es, bis 2050 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Netto-Null zu erreichen und Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen einer nachhaltigen Zukunft entsprechen.

Wir sind seit 2 Jahren im Vorstand der Home Connectivity Alliance (HCA), die 2021 mit dem Ziel gegründet wurde, den Verbrauchern mehr Wahlmöglichkeiten in einem sicheren und interoperablen vernetzten Ökosystem zu bieten. Im Rahmen unserer HCA-Mitgliedschaft haben wir mit den weltweit führenden Technologieherstellern bei der Integration von intelligenten Produkten und Anwendungen zusammengearbeitet. Wir bringen die von uns geschaffene Kommunikationsinfrastruktur nun auf die nächste Stufe und führen ein Projekt zur Kontrolle des Energieverbrauchs ein. Als weltweit führender Technologiehersteller unter dem Dach von HCA werden wir mit diesem Schritt, den wir zur Lösung des globalen Problems des Gleichgewichts zwischen Energieerzeugung und -verbrauch unternommen haben, weiterhin Verantwortung für die Zukunft unserer Welt übernehmen. Wir werden weiterhin mit HCA zusammenarbeiten, um diese Bemühungen in das Leben der Verbraucher zu integrieren."

Ergün Güler, CEO, Vestel

Über die Home Connectivity Alliance

Die Home Connectivity Alliance ist eine von Mitgliedern getragene Organisation, die sich aus 17 globalen Marken zusammensetzt, die sich der Entwicklung und Förderung von sicherer Interoperabilität und Energieeinsparungen bei langlebigen Geräten, HLK-Systemen und Fernsehern innerhalb des Ökosystems des vernetzten Zuhauses widmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.homeconnectivityalliance.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Liz Nardozza Kevin Gaboury

Home Connectivity Alliance PR

Telefon: +1 503.619.0505

E-Mail: hca@nereus-worldwide.com