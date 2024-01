ChatGPT analysiert: Eine Korrektur nach der Zulassung der Bitcoin ETFs muss nicht sein

Investoren beobachten seit Monaten jeden Schritt zwischen den potenziellen Bitcoin ETF Emittenten und der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Jahrelang haben Krypto-Enthusiasten davon geträumt, dass das digitale Gold an die Wall Street kommt und morgen soll es endgültig soweit sein. Zumindest muss es morgen eine Entscheidung geben und die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, dass die Behörde die börsengehandelten Fonds genehmigt. Während man davon ausgeht, dass sich die Zulassung mittel- und langfristig positiv auf den Kurs auswirken dürfte, befürchten einige, dass es erstmal zu einer Korrektur kommen wird. ChatGPT analysiert die Situation und findet gute Argumente, warum das nicht passieren muss.

"Sell the News"-Ereignis?

"Buy the Rumors, sell the News" ist ein bekanntes Sprichwort an der Börse. Kurse steigen, wenn es Gerüchte um positive Entwicklungen in einem Unternehmen oder in diesem Fall einer Kryptowährung gibt und wenn diese Gerüchte dann auch tatsächlich bestätigt werden, fällt der Kurs erstmal. Diejenigen, die schon früh gekauft haben, nehmen ihre Gewinne dann erst einmal mit. Oft stellt sich auch heraus, dass die Euphorie um eine Nachricht übertrieben war und der Kurs pendelt sich dann wieder um den realistischen Wert ein.

Auch bei Bitcoin konnte man in den letzten Monaten einen unverhältnismäßigen Kursanstieg beobachten. Bevor es ernst um die Bitcoin ETFs wurde, lag der Kurs noch deutlich unter der 30.000 Dollar Marke. Seitdem ist der Preis um 70 % gestiegen - allein in den letzten 3 Monaten. Das weckt bei einigen die Befürchtung, dass es nach der Zulassung erst einmal zu einer größeren Korrektur kommen könnte, wobei der Preis auf den Bereich von 30.000 - 35.000 Dollar fallen kann.

GM legends.



I'm still anticipating $48-$50k $BTC before a potentially larger correction.



In many ways, it's the perfect storm with retail buying the ETF rumors for months and news due any day now.



Don't be the exit liquidity.Bitcoin pic.twitter.com/sqRwMIjVHH - Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 8, 2024

Befragt man ChatGPT zu dem Thema, erhält man allerdings einige gute Argumente, warum das nach den Bitcoin ETFs nicht der Fall sein muss. Die meisten Punkte, die die KI dabei beschreibt, sind auch schon jetzt spürbar. Gerüchten zufolge soll es vor allem für den BlackRock ETF bereits Interessenten geben, die bereit sein sollen, Milliarden in naher Zukunft zu investieren.

(ChatGPT über Bitcoin ETFs - Quelle: OpenAi)

Die Anträge wurden schon so geändert, dass es Banken erleichtert werden soll, in die ETFs zu investieren und es ist davon auszugehen, dass vor allem institutionelle Anleger tatsächlich eher eine langfristige Strategie verfolgen und die starken Korrekturen durch übermäßig gehebelte Positionen dadurch sogar schon bald weniger werden könnten. Einige stellen sogar in Frage, ob es durch die ETFs überhaupt nochmal zu einem neuen Kryptowinter nach dem Bullrun, der für die nächsten Jahre erwartet wird, kommen kann.

Auch die positive Marktstimmung ist kaum zu leugnen. Ein Blick in die sozialen Medien zeigt, dass die Euphorie kaum größer sein könnte. Die Kursprognosen überschlagen sich und reichen von 100.000 Dollar bis hin zu weit über eine Million Dollar für einen Bitcoin. Derzeit sieht es also stark danach aus, als könnte der Bitcoin-Kurs morgen zum ersten Mal seit langem die 50.000 Dollar Marke knacken, während eine Korrektur auf unter 40.000 Dollar ausbleiben könnte. Dennoch kann es sich lohnen, das Krypto-Portfolio zu diversifizieren, um der erhöhten Volatilität der nächsten Tage zu entgehen. Derzeit setzen viele Investoren auf den neuen Bitcoin Minetrix (BTCMTX), um mehr Stabilität ins Portfolio zu bringen.

Bitcoin Minetrix: Preis steigt garantiert noch

Während man also noch darüber spekuliert, ob es im Laufe der Woche nach einem Pump zu einem größeren Kursrutsch bei Bitcoin kommt, deutet beim neuen Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) derzeit alles darauf hin, als würde es schon bald zu einer Kursexplosion kommen. Bis es soweit ist, können Investoren aber noch sicher sein, dass der Preis in den nächsten Tagen und Wochen garantiert steigt.

Derzeit ist $BTCMTX noch im ICO (Initial Coin Offering) erhältlich, wobei der Preis von den Entwicklern fix vorgegeben wird. Erst im Anschluss, wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird $BTCMTX an den Kryptobörsen gehandelt, wobei der Kurs laut Analysten schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Bitcoin Minetrix kommt mit einem einzigartigen Anwendungsfall und ermöglicht es Investoren, die $BTCMTX-Token halten und staken, ein Guthaben zu verdienen, welches für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden kann. Dadurch wird der Mining-Markt, der in den letzten Jahren immer mehr von Großunternehmen übernommen wurde, wieder für alle zugänglich, da Anleger nicht selbst in die Hardware investieren müssen, die für das Schürfen von Bitcoin nötig ist.

Cloud Mining ist nicht unbedingt neu, war aber bisher mit vielen Risiken verbunden. Viele Anbieter zahlen am Ende keine Belohnung aus oder verunsichern Kunden mit langfristigen Verträgen. Bei Bitcoin Minetrix verhandelt das Team selbst mit Cloud-Anbietern, um die besten Bedingungen für die Community bieten zu können. Geld an eine dritte Partei zu überweisen, ist nicht nötig. Die Credits für das Cloud Mining werden automatisch als Belohnung für das Staken der $BTCMTX-Token ausgezahlt und können zu jeder Zeit über das Stake to Mine Dashboard verwaltet werden. Die Kontrolle über die Token bleibt bei den Usern.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Schon während des Presales haben Investoren inzwischen fast 8 Millionen Dollar für $BTCMTX-Token ausgegeben, wodurch schnell klar wird, dass das Projekt eine große Zukunft vor sich haben kann. Während des Vorverkaufs wird der Token-Preis noch mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren können. Aufgrund des einzigartigen Anwendungsfalls gehen Analysten davon aus, dass der $BTCMTX-Preis nach dem Listing an den Kryptobörsen und dem Start der Stake to Mine-Phase schnell explodieren kann. Eine Rendite von mehr als 1.000 % wäre hier keine große Überraschung.

