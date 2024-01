Die in Zusammenarbeit mit Footprint entwickelte Innovation von Upfield bringt für einige der bekanntesten Marken eine ölbeständige, plastikfreie und recycelbare Papierlösung in die Supermarktregale.

Die Markteinführung begann Ende 2023 erfolgreich in Österreich mit der Marke Flora Plant von Upfield, weitere europäische Märkte und Marken sollen im Laufe des Jahres folgen.

Upfield will bis 2030 bis zu zwei Milliarden Plastikbehälter ersetzen und damit mehr als 25.000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr vermeiden.

Für Upfield ist die Einführung des plastikfreien Papierbehälters ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Erreichung des Ziels, bis zum Jahr 2030 den Einsatz von Plastik in seinem gesamten Sortiment um 80 zu reduzieren.

Upfield, ein Weltmarktführer für pflanzliche Lebensmittel, stellt heute den weltweit ersten plastikfreien, recycelbaren Behälter für seine Pflanzenbutter und Brotaufstriche vor.

Upfield launches world's first plastic-free, recyclable tub for its plant butters and spreads (Photo: Business Wire)

Nach vier Jahren der Innovation und der Zusammenarbeit mit Footprint, MCC und der Pagès-Gruppe markiert diese Markteinführung den Beginn von Upfields Umstellung auf eine Papierlösung für sein gesamtes Portfolio, um das Ziel des Unternehmens zu erreichen, den Kunststoffanteil bis 2030 um 80 zu reduzieren.

Die Lösung wurde zunächst Ende 2023 in Österreich mit Flora Plant eingeführt. Bis 2030 rechnet Upfield mit einer weiteren Skalierung seiner Papierlösung und will so bis zu zwei Milliarden Plastikbehälter ersetzen, wodurch mehr als 25.000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr vermieden werden.

Die bahnbrechenden Papierbehälter wurden in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Forschungs- und Entwicklungsteam von Upfield und unter Einsatz der materialwissenschaftlichen Technologie von Footprint entwickelt. Sie werden aus gepressten, nassen Papierfasern gefertigt, sind wasserdicht, ölbeständig und können in den lokalen Altpapierströmen recycelt werden. Der Behälter hat die Zertifizierung "Conventional Plastic Free" erhalten und wird aus Papier von einem PEFC-zertifizierten Lieferanten hergestellt. Upfield erwartet, dass die Verpackung bis 2025 die Zertifizierung für die Kompostierbarkeit im Haushalt erhalten wird.

David Haines, Group CEO von Upfield, kommentierte: "Als Weltmarktführer im Bereich pflanzlicher Lebensmittel nehmen wir unsere Verantwortung, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen, sehr ernst. 40 des weltweit produzierten Plastiks wird für Verpackungen verwendet, die einmal benutzt und dann weggeworfen werden. Es liegt daher auf der Hand, dass das Problem des Plastikmülls zu den größten Problemen für unsere Umwelt gehört. Als wir Upfield gründeten, bestand unser Ziel darin, durch Innovation Plastikverpackungen überflüssig zu machen, und ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter von Upfield, die sich weiterhin für die Erreichung dieses Ziels einsetzen. Die Verbraucher verlangen heute Produkte, von denen die Menschen ebenso profitieren wie unser Planet. Unsere Pflanzenbutter und Brotaufstriche erfüllen genau diese Anforderungen. Wir freuen uns über das Potenzial, diese Produkte mit unseren ikonischen Marken in einigen unserer wichtigsten Märkte einzuführen."

Im Gegensatz zu den meisten anderen Papierverpackungen haben die Papierbehälter von Upfield keine Kunststoffauskleidung. Sie können daher, wie von einem führenden europäischen Recyclingunternehmen bestätigt, zusammen mit anderen Haushaltsabfällen aus Papier und Karton recycelt werden.

Karina Cerdeira, Head of Packaging bei Upfield, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Footprint einen innovativen Behälter auf Papierbasis entwickelt zu haben, der haltbar, ölbeständig und optisch ansprechend ist und von dem viele dachten, dass er mit Papier unmöglich herzustellen sei. Doch dank des jahrelangen, engagierten Einsatzes der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsteams von Upfield und Footprint und Dutzenden von Prototypen haben wir das Unmögliche möglich gemacht. Dieser neue Papierbehälter ist ein Meilenstein im Bereich der nachhaltigen Verpackungen, der die Abhängigkeit von Plastik deutlich reduziert. Auch in Zukunft werden wir die Grenzen durch weitere Innovationen verschieben, indem wir das Produkt kompostierbar machen, neue Größen und Formate entwickeln und an der optimalen Lösung feilen. Wir hoffen, dass unsere Errungenschaften andere Unternehmen dazu inspirieren, sich auch weiterhin für einen positiven Wandel einzusetzen."

Yoke Chung, Mitbegründer und Chief Technology Innovation Officer von Footprint, fügte hinzu: "Footprints Engagement für einen nachhaltigeren Planeten wird durch unsere Partnerschaft mit Upfield unter Beweis gestellt. Mit der Einführung einer bahnbrechenden, in Zusammenarbeit mit Upfield entwickelten Lösung setzen wir einen zukunftsweisenden Industriestandard. Es handelt sich um die Einführung des ersten ölbeständigen Papierbehälters für Brotaufstriche auf Pflanzenbasis. Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Upfield im Rahmen dieses innovativen Vorhabens, da es unserem gemeinsamen Ziel Rechnung trägt, Kunden bei der Verwirklichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Diese gemeinsame Anstrengung macht den transformativen Einfluss von Innovationen bei der Förderung eines positiven ökologischen Wandels deutlich, mit dem wir eine bessere Zukunft für alle schaffen können."

Um über diese Reise auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @UpfieldGlobal in den sozialen Medien oder besuchen Sie Upfield.com.

Über Upfield

Upfield ist ein Weltmarktführer im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, der in vier Kategorien tätig ist: Butter und Brotaufstriche, Cremes, Flüssigkeiten und Käse. Im Laufe der letzten vier Jahre hat sich Upfield auf eine Reise begeben, um unsere Plattform zu separieren, zu stabilisieren, zu transformieren und umzukrempeln. Diese Plattform ist heute einmalig im Bereich der pflanzlichen Lebensmittel, da sie die Dimension der historischen Reichweite mit der Dimension der zukünftigen Wachstumsambitionen verbindet. Das Fundament unseres Unternehmens sind unsere starken Marken, die in allen unseren Schlüsselmärkten einen hohen Brand Power Index im Vergleich zu anderen Konsumgütermarken erreichen. Unsere Marken bauen auf unserer 150-jährigen Erfahrung mit pflanzlichen Lebensmitteln, unserer umfassenden Expertise in Forschung und Entwicklung, unseren 15 Produktionsstandorten auf fünf Kontinenten und einer durchgängigen Lieferkette auf, wodurch wir unseren Kunden und Verbrauchern den besten Service und die beste Versorgung garantieren. Die Prozesse, Produkte und Mitarbeiter von Upfield bilden zusammen ein Unternehmen, dessen Portfolio und Zielsetzung vollkommen aufeinander abgestimmt sind. www.upfield.com

Über Footprint

Footprint ist ein weltweit tätiges Materialwissenschafts- und Technologieunternehmen mit der klaren Vision, zur Gesundheit des Planeten und der Menschen beizutragen. Unsere Mission besteht in der Bereitstellung von Lösungen, die Einwegkunststoffe in unserer Nahrungskette überflüssig machen. Die Ingenieure von Footprint setzen pflanzenbasierte Fasertechnologie ein, um biobasierte Produkte zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren. Footprint expandiert mit maßgeschneiderten und patentierten Kundenlösungen schnell in neue Kategorien. In Zusammenarbeit mit führenden globalen Verbrauchermarken haben die Produkte von Footprint schon heute dazu beigetragen, dass weltweit Millionen von Pfund weniger Plastikmüll in die Umwelt gelangen.

Footprint wurde 2014 gegründet und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter mit Niederlassungen in den USA, Mexiko, Europa und Asien. Footprint wurde im Jahr 2022 in die Liste "Brands that Matter" von Fast Company, im Jahr 2021 in die Liste "Disruptor 50" von CNBC und im Jahr 2020 in die Liste "Change the World" von Fortune aufgenommen.

Weitere Informationen über die nachhaltigen Lösungen von Footprint erhalten Sie unter www.footprintus.com.

Hersteller der Etiketten für den Papierbehälter ist MCC Labels, während Pagès die Ausrüstung (Robotersystem) zum Anbringen der Etiketten bereitstellt.

Über MCC Verstraete

MCC Verstraete kann auf über 30 Jahre Erfahrung im Offsetdruck von Etiketten für Spritzguss, Blasform und Thermoformung zurückblicken. Das umfassende Verständnis von Materialien, Innovation und Nachhaltigkeit haben MCC Verstraete zu einem Weltmarktführer gemacht, der täglich über 60 Millionen In-Mold-Etiketten für zahlreiche Segmente innerhalb der Verpackungsindustrie herstellt. Der Innovationsdrang des Unternehmens brachte vor kurzem 2 neue Produktkategorien hervor: neben Polypropylen-Etiketten bietet MCC Verstraete Molded Fiber Labeling und heißversiegelte, gestanzte Deckel aus PP an. MCC Verstraete verfügt über Produktionsstätten in Belgien, Australien und den USA. Zusammen mit MCC Korsini (Türkei) und Karydakis IML SA (Griechenland) bildet MCC Verstraete die IML Business Unit innerhalb der Multi-Color Corporation.

Weitere Informationen erhalten Sie unter iml.mcclabel.com/en.

Über die Pagès Group

Die Pagès Group ist ein globales Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Dekorationslösungen und nachgelagerter Automatisierung für die Verpackungsindustrie. Die Unternehmensgruppe unterhält Niederlassungen in Frankreich, in den Niederlanden, in den USA, in Kanada und in China. Mit Stand heute wurden über 3000 Automatisierungssysteme in mehr als 45 Ländern installiert. Wir haben unter anderem das Molded Fiber Labeling (MFL) entwickelt, eine weltweit einzigartige Dekorationstechnologie, mit der sich fasergeformte Behälter für eine nachhaltige und ansprechende Verpackung dekorieren lassen. Weitere Informationen über die Automatisierungslösungen der Pagès Group erhalten Sie unter www.pagesgroup.net oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über EMSUR

EMSUR ist die Geschäftseinheit der Grupo Lantero, die hauptsächlich für den Lebensmittel- und Getränkesektor sowie für Haushalts- und Körperpflegeprodukte flexible Verpackungslösungen mit Laminierung und Druck per Rotationstiefdruck und Flexodruck anbietet.

Gegenwärtig unterhält das Unternehmen Produktionsstätten in Europa und Amerika, wodurch es seine Aktivitäten in mehr als 80 Ländern in Amerika, Europa, Afrika und Asien entwickeln kann. Emsur produziert nahezu 600 Millionen Quadratmeter an Banderolen, Deckeln, Bannern, Etiketten, Stanzteilen, Beuteln und anderen flexiblen Produkten pro Jahr.

Eine der wichtigsten Säulen des Unternehmens sind die Innovationen, die durch das Team und die Einrichtungen von Innotech hervorgebracht werden. Besuchen Sie www.emsur.com für weitere Informationen.

