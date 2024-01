Osaka, Japan (ots/PRNewswire) -- Forschungsthema: Neue Strategien zum Einsatz von Neurophilen bei soliden Tumoren -Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japan) teilte mit, dass es eine neue Zusammenarbeit mit BioMed X (Heidelberg, Deutschland) auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapien begonnen hat und Forscher, die an diesem Forschungsprojekt interessiert sind, über BioMed X eingeladen hat.Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden BioMed-X-Pressemitteilung und den Antragsrichtlinien für das Forschungsprojekt:Die Pressemitteilung von BioMed X vom 19. Dezember 2023: BioMed X Institute und Ono Pharmaceutical starten neue Zusammenarbeit in der KrebsforschungBewerbungsrichtlinien für das Forschungsprojekt: Aufruf zur Einreichung von Anträgen #2023-BMX-C03 offen bis 18. Februar 2024(Zusammenfassung der Anträge) Weitere Informationen finden Sie unter dem oben genannten Link.Forschungsthema: Neue Strategien zum Einsatz von Neutrophilen in soliden TumorenProjektbezeichnung: 3 - 5 JahreEinreichungsfrist für Anträge: 18. Februar 2024Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636289/ONO_PHARMA_USA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aufruf-zur-einreichung-von-bewerbungen-von-forschern-fur-ein-gemeinsames-forschungsprojekt-zwischen-ono-pharmaceutical-und-biomed-x-302030390.htmlPressekontakt:Ono Pharmaceutical Co.,Ltd. Unternehmenskommunikation,public_relations@ono-pharma.comOriginal-Content von: Ono Pharmaceutical Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173054/5688377