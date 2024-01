Die Bullen scheinen in der neuen Woche wieder etwas Rückenwind zu erhalten, doch eine klare Richtung will sich bisher noch nicht abzeichnen und manche Zweifel spielten auch am Montag noch eine tragende Rolle. So kommt es, dass bei den Einzeltiteln sowohl klare Gewinner als auch traurige Verlierer zu sehen sind.Irgendwo dazwischen pendelte sich gestern die Aktie von Bayer (DE000BAY0017) ein, welche die meiste Zeit auf der Stelle trat und sich kaum bewegen wollte. Per Handelsschluss schaffte der Titel es auf 35,24 Euro, was ziemlich genau dem Stand vom Wochenende entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...