NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die 2023 zum Ziel gesetzte Spanne sei erreicht worden, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Investorenfokus liege nun auf den Planungen für 2024. Stornierungen durch Fluggesellschaften wegen neuer Probleme mit dem 737-9 Max hält der Experte für unwahrscheinlich. Mehr Sorgen bereitet ihm die Produktionsfähigkeit./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 13:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 13:25 / EST



ISIN: US0970231058