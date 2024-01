Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Personalie

Neuer Divisionsleiter für Bucher Hydraulics



10.01.2024 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Niederweningen, 10. Januar 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement

Frank Mühlon wird per 1. Juli 2024 zum neuen Divisionsleiter von Bucher Hydraulics und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er folgt auf Daniel Waller, der nach 20 sehr erfolgreichen Jahren in dieser Position beruflich kürzertreten wird.

Daniel Waller trat 1999 bei Bucher Hydraulics ein und hat seit 2004 die Funktion als Divisionsleiter und Mitglied der Konzernleitung inne. In den 20 Jahren baute er die globale Präsenz erfolgreich aus. Dank der von ihm vorangebrachten Expansion in den USA, in Brasilien, Indien und China konnten auch globale Kunden besser bedient werden. Er trieb die Investition in moderne Produktions- und Montagesysteme systematisch voran und positionierte Bucher Hydraulics als Schlüssellieferanten für anspruchsvolle Anwendungen. In den letzten Jahren forcierte er die Entwicklung von elektrohydraulischen Lösungen. Dank seiner äusserst konsequenten Resultatorientierung steigerte er kontinuierlich Umsatz und Gewinn, sodass Bucher Hydraulics zur zweitgrössten, hoch profitablen Division bei Bucher Industries wurde. Daniel Waller übergibt nach dieser erfolgreichen Zeit Mitte Jahr die Verantwortung an Frank Mühlon.

Frank Mühlon, 54-jährig, war bis 2023 als CEO von ABB E-Mobility tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei führenden internationalen Industrieunternehmen wie ABB und Bosch Automotive, für die er in der Schweiz, in Deutschland, China und Grossbritannien tätig war. Der deutsche Frank Mühlon besitzt einen Abschluss als diplomierter Wirtschaftsingenieur von der Technischen Universität Darmstadt, Deutschland. Er startet am 1. Mai 2024 bei Bucher Hydraulics und übernimmt per 1. Juli 2024 die Verantwortung als Divisionsleiter und wird Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries.

Kontakt

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com

_________

Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, Anlagen für die Herstellung von Getränken sowie Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter bucherindustries.com .