The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2024ISIN NameUS89153VAG41 TOTALEN.CAP.INT.13/24XS1529859321 ECOLAB 16/24XS1935153632 NATL BK CDA 19/24 MTNXS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 14/24US302154BK41 EXP.IMP.BK KOREA 2024USY20721BJ74 INDONESIA 14/24 MTN REGSUS516806AF38 VITAL ENERGY 20/25XS1015428821 POLEN 14/24 MTNXS1023039545 EIB EUR.INV.BK 14/24 MTNXS1551347393 JAGUAR LAND R.A.17/24REGSFR0013394681 VEOLIA ENV. 19/24 MTNUS85771PAK84 EQUINOR ASA 13/24NL0012650469 NEDERLD 17-24US11134LAF67 BROADCOM/KY FIN. 18/24US29278NAM56 ENERGY TRANS 19/24US256163AD89 DOCUSIGN 22/24 CVXS2530437172 KWG GR.HLDGS 22/24XS2279870575 BK CHINA(HK) 21/24 MTNDE000RLP1346 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022US91282CBE03 USA 21/24USU74078CE15 NESTLE HLDGS 20/24 REGSUS03027XBH26 AMERN TOWER 20/24DE0001789329 SACHSEN SCHAT.21/24 S133XS1867595750 YAPI VE KRED 19/UN.FLRMTNIT0005424251 ITALIEN 20/24US86805W1053 SUPERDRY PLC UNSPON.ADR 1XS2500700716 PWRLREAL EST 22/24DE000DW6C3G5 DZ BANK IS.A2037XS1883996149 DAH SING BK 19/29 FLR MTNDE000A2DAR24 K.F.W.ANL.V.17/2024AT0000A1ERP2 ERSTE GP BNK 15-24MTN1426DE000A19UR61 VONOVIA FINANCE 18/24 MTNDE000LB1DV09 LBBW STUFENZINS 17/24DE000DK0BSS4 DEKABANK DGZ IHS.S.7057DE000HLB3A50 LB.HESS.THR.CARRARA04I/16DE000A2DAR32 KRED.F.WIED.17/24 MTNXS1935139995 ABN AMRO BK 19/24 MTNUS42217KBC99 WELLTOWER INC. 13/24XS0731407655 NATL WESTM. BK 12/24 MTNFR0011688464 LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTNFR0013044278 APRR 15/24