DJ Encavis erwarb 2023 sechs weitere Windparks - Weitere Solarparks geplant

FRANKFURT (Dow Jones)--Encavis hat 2023 weitere sechs Windparks erworben und plant im laufenden Jahr den Zukauf weiterer Solarparks. Wie der im MDAX notierte Erneuerbare-Energie-Produzent mitteilte, erwarb er Ende 2023 sechs Windparks mit einer Erzeugungskapazität von zusammen 88 Megawatt (MW), die jährlich rund 228 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom produzieren. Von diesen seien 49 MW Gesamtkapazität bereits an das Stromnetz angeschlossen.

Encavis hatte sich laut Mitteilung zum Ziel gesetzt, 2023 insgesamt 750 GWh zusätzliche Stromproduktion pro Jahr zu akquirieren. Mit dem Erwerb der neuen Windparks sei das Ziel mit nun insgesamt 720 GWh pro Jahr "nahezu erreicht" worden.

Darüber hinaus sei die Akquisition weiterer Solarparks, die noch dem Geschäftsjahr 2023 zuzurechnen wären, geplant. Damit werde Encavis die "avisierte Zielgröße für das Geschäftsjahr 2023 übertreffen", sagte Mario Schirru, CIO und COO.

Vier der sechs Windparks erwarb Encavis von ABO Wind. Ein bereits ans Netz angeschlossener Windpark in Finnland soll jährlich rund 98 GWh grünen Strom erzeugen. Drei weitere Windparks in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sollen ebenfalls noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Die Vermarktung der jährlichen Stromproduktion von rund 57 GWh sei mit einem EEG-Einspeisetarif über eine Laufzeit von 20 Jahren abgesichert.

Ein weiterer bereits ans Netz angeschlossener Windpark in Sachsen wurde von der UKA-Gruppe erworben. Die erwartete jährliche Stromproduktion beträgt rund 50 GWh. Von der Baywa r.e. erwirbt Encavis einen Windpark in Rheinland-Pfalz, der mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 23 GWh ebenfalls in Kürze ans Netz angeschlossen wird. Die Vermarktung über EEG-Einspeisetarife mit 20 Jahren Laufzeit hat Encavis ebenfalls bei den Windparks in Sachsen und Rheinland-Pfalz abgesichert.

January 10, 2024

