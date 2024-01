Nach dem freundlichen Wochenauftakt ist der DAX (WKN: 846900) am Dienstag ohne große Veränderungen geblieben. Der wichtigste deutsche Aktienindex büßte knapp 30 Punkte ein und ging -0,17% tiefer mit 16.688 Punkten aus dem Handel. Auch an der Wall Street hielten sich die Anleger nach dem starken Montagshandel zurück. Die deutschen Standardwerte starteten knapp 18 Punkte höher mit 16.743 Punkten in den Handel. Weiter nach oben ging es für den Markt ...

