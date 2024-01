Einfach so jeden Monat über 11 Euro Dividende auf das eigene Konto überwiesen zu bekommen klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Dies ist jedoch ganz einfach möglich! Und zwar mit Aktien von Realty Income (WKN: 899744). Das Unternehmen schüttet seit über 50 Jahren jeden Monat Dividenden an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,3 % (Stand aller Angaben: 07.01.2024). Ein Investment von 2.500 Euro münzt sich also in etwas mehr als 11 Euro Brutto-Dividenden pro Monat um. Schauen ...

