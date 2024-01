Der DAX scheint auch in der zweiten Handelswoche 2024 noch nicht so richtig in die Gänge zu kommen. Gestern gab er leicht ab. Und auch heute droht zunächst ein Fehlstart. Die Vorgaben aus Übersee sind diesmal gemischt. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Nikkei, den Bitcoin, RWE, E.on, Rheinmetall, ...