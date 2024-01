Der DAX konnte am Montag deutlich ansteigen und über den 10er-EMA bei 16.660 Punkten nach oben ausbrechen. Damit generierte der DAX ein Long-Signal und deutete kurzfristig weitere Stärke an. Am Vortag kam der DAX etwas zurück, konnte den 10er-EMA aber weitgehend verteidigen. Solange der DAX weiterhin im Bereich oder über dem 10er-EMA notiert, ist mit eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Dabei befindet sich die erste Anlaufmarke unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...