Die Strabag-Tochter Züblin errichtet eine Schule in Deutschland, konkret werden der Holzbau- sowie die Dach- und Fassadenarbeiten für den Neubau des Martin-Behaim-Gymnasiums in Nürnberg umgesetzt. Zum Bauprojekt, das in Holz-Bauweise erbaut wird, gehört auch die Errichtung einer Mensa und einer Sporthalle, wie Strabag mitteilt. "Holz ist ein zentraler Baustoff, wenn es darum geht, die Wende zum nachhaltigen Bauen zu bewerkstelligen. Wir danken für die Auftragserteilung und freuen uns darauf, mit unserer Expertise im Holzbau an der Grundlage für einen modernen und nachhaltigen Schulbetrieb zu bauen", sagt Strabag-CEO Klemens Haselsteiner. Auf einer Bruttogeschossfläche von 30.370 m² werden insgesamt 7.000 m³ Holz verbaut. Dadurch ...

