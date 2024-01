Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktbewegende Datenveröffentlichungen gab es gestern nicht und auch heute stehen keine wichtigen Einträge im Kalender, so die Analysten der Helaba.Erst morgen werde es mit der US-Inflation wieder interessant. Dann würden die Zinssenkungsspekulationen auf die Probe gestellt. Die Kurse am Rentenmarkt seien zuletzt leicht gesunken und der Euro setze seine Konsolidierung unterhalb der 21-Tagelinie fort. Am Aktienmarkt sei im Vorfeld der US-Inflationszahlen Zurückhaltung zu beobachten. ...

