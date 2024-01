Arizona Metals Corp. gab gestern die neuesten Bohrergebnisse des Projekts Kay Mine in Arizona bekannt. Laut dem Unternehmen zeigen neun neue Bohrlöcher in der Lagerstätte die Kontinuität und das Expansionspotenzial der Lagerstätte, insbesondere die Erweiterung der Mineralisierung in Richtung Oberfläche durch flache Bohrungen. Das letzte Bohrloch, das bei tieferen Bohrungen im westlichen Zielgebiet vorgenommen wurde, weist das Vorhandensein einer Goldmineralisierung in einer Tiefe von fast 1 km nach.



Zu den Highlights der jüngsten Bohrungen gehören laut Arizona:



Das Bohrloch KM-23-117 schnitt 65,6 m mit 3,5 g/t Goldäquivalent, einschließlich 5,7 m mit 6,6 g/t AuEq. Dieses Bohrloch befindet sich im Zentrum der Lagerstätte Kay und füllt eine ~80 m lange Lücke zwischen den Bohrlöchern KM-22-60 und KM-21-25. Es zeigt eine hervorragende Kontinuität und hohe Goldgehalte in diesem Teil der Lagerstätte Kay und weist mit 21,9 g/t Au mit die höchsten Goldgehalte auf dem Grundstück auf.



Das Bohrloch KM-23-123, Teil des oberflächlichen Bohrprogramms, ergab 28,1 m mit 1,0% CuEq, einschließlich 4,1 m mit 2,8% CuEq. Dieses oberflächliche Bohrloch ergänzt die Lagerstätte um ein beträchtliches Volumen. Es wurde 160 m oberhalb von Bohrloch KM-23-114 und 45 m südlich von KM-23-120 niedergebracht.



Das Bohrloch KM-23-118 im westlichen Zielgebiet durchteufte 1,8 m mit 1,8 g/t AuEq und 1,5 m mit 2,1 g/t AuEq. Der tiefere, westlichste der beiden Abschnitte (1,5 m mit 2,1 g/t AuEq) durchteufte den durchgängigen mineralisierten Horizont, der in allen sieben anderen Bohrlöchern des Western Target durchteuft wurde, und bestätigte dessen Vorhandensein in der Tiefe, etwa 1 km unterhalb der Oberfläche.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de