Auftrieb für den Baustoffkonzern Heidelberg Materials. Nach einer Kauf-Empfehlung der Bank of America geht der Weg der Aktie zunächst weiter nach oben. Das sind die Hintergründe. Das Wertpapier von Heidelberg Materials ist derzeit gefragt. Bereits am Mittwochmorgen ging es für die die Aktie um 1,61 Prozent auf 84,68 Euro nach oben. Ein Grund dafür ist auch die Kauf-Empfehlung der Bank of America, die ihr Kursziel für die Aktie von 78 auf 105 Euro ...

