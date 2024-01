Die Nordex SE baut auch ihre Projektpipeline in Deutschland aus: So hat der Windturbinenbauer vom Wind- und Solarparkentwickler UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG im Dezember 2023 Aufträge über insgesamt 197,1 MW erhalten. Weitere Auftragsdetails sowie das Projektvolumen wurden nicht öffentlich kommuniziert. Für sieben Windenergieprojekte liefert die Nordex Group 32 Turbinen der Delta4000 ...

