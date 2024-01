© Foto: DALL-E



Alle Augen sind heute auf die Securities and Exchange Commission (SEC) gerichtet, die bis heute einen von mehreren Anträgen zur Einführung eines börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds genehmigen oder ablehnen muss. Eine Bitcoin-ETF-Zulassung könnte die Kryptowährung so revolutionieren, wie es die Investition in Gold vor einer Generation getan habe, und den Bitcoin-Kurs bis Ende nächsten Jahres auf 200.000 US-Dollar hochschnellen lassen, so Standard Chartered. Es wird allgemein erwartet, dass die SEC am Mittwoch mehr als einen börsengehandelten Fonds genehmigen wird, um von Anfang an gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Am Dienstagabend hatte eine Falschmeldung über die Zulassung eines …