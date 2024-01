HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Die starken vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 untermauerten zwar, dass Redcare die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa sei und Marktanteile gewinne, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl sei es mit Blick auf den Aktienkurs Zeit für eine Atempause./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747