DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Daniel Tomaschko scheidet aus dem Rosenbauer Konzernvorstand aus - CEO Sebastian Wolf übernimmt vorübergehend Technikagenden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/10.01.2024/10:00) - Vor dem Hintergrund der seit dem Vorjahr laufenden Restrukturierung des Rosenbauer Konzerns haben sich Aufsichtsrat und Produktionsvorstand Daniel Tomaschko auf eine Vertragsbeendigung mit heute verständigt. Bis die Nachfolge feststeht übernimmt CEO Sebastian Wolf vorübergehend die Technikagenden.

Daniel Tomaschko gehörte seit 2017 dem Rosenbauer Konzernvorstand an. Er verantwortete in dieser Funktion die Produktion einschließlich Supply Chain Management, die Auftragsabwicklung und Produktentwicklung, das Qualitätsmanagement, die Zentrale Technik sowie den Produktbereich Vorbeugender Brandschutz.

