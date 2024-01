Basel, Schweiz (ots) -Kickfund I will mit einzigartigem Konzept über 100 Schweizer Deeptech-Startups aus dem Venture Kick-Programm fördern:Kickfund Ventures Fund I ist stolz, sein erstes Closing in Höhe von CHF 70 Millionen bekannt zu geben, und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein im Schweizer Startup-Ökosystem. Unter den Geldgebern des Fonds finden sich verschiedene von Venture Kick unterstützte Gründerinnen und Gründer, Mentorinnen und Mentoren, führende Schweizer Business Angels sowie die geschätzten Ankerinvestoren Ernst Göhner Stiftung und Gebert Rüf Stiftung. Die für ihre langjährige Förderung von Unternehmertum und Innovationsgeist in der Schweiz bekannten Ankerinvestoren spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Fonds. Nach Erreichen des vollen Zielvolumens ist das Final Closing für Anfang 2024 geplant, wobei qualifizierte Anlegerinnen und Anleger noch Zugang zur Partnerschaft erhalten können.Das einzigartige Konzept von Kickfund basiert auf langjähriger Erfahrung und der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Unterstützern der Initiativen der Kick Foundation, die eine treibende Kraft in der dynamischen Startup- und Innovationslandschaft der Schweiz ist. Der Fonds ist optimal positioniert, um vom Erfolg des renommierten Venture Kick-Wettbewerbs zu profitieren, der 2022 sein 15-jähriges Bestehen feierte und Anfang 2023 die Marke von 1'000 geförderten Unternehmen erreichte. Fund I investiert ausschliesslich in Startups, die die letzte Stufe des Programms abgeschlossen haben, und zielt damit auf Unternehmen ab, die oft zu den besten der Schweiz zählen. 2023 stellten die Venture Kick-Alumni 64 der TOP100 Startups der Schweiz und haben seit Beginn des Programms insgesamt mehr als 13'000 Arbeitsplätze geschaffen.Der ausgezeichnete Ruf der Schweiz in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, wo ein grosser Teil der Studierenden an weltweit renommierten Universitäten eingeschrieben ist, untermauert die Strategie des Fonds. Dieses akademische Umfeld, das technologische Fortschritte und Innovationen begünstigt, bietet einen idealen Nährboden für die Entwicklung von Deeptech. Die Rolle von Risikokapital in diesem Ökosystem ist entscheidend - nicht nur bei der Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten für hochqualifizierte Personen, sondern auch bei der Unterstützung der Ambitionen von unternehmerisch denkenden Studierenden, indem sie ermutigt werden, ihre Ideen in erfolgreiche Unternehmen umzusetzen.Wanja Humanes, CEO der Kickfund AG, erklärt: "Der Kickfund Venture Fund baut erfolgreich auf der Arbeit von Venture Kick auf, indem er wichtige Finanzmittel und langjährige Unterstützung für Startups bereitstellt. Im Rahmen unseres Engagements bieten wir Startups eine Finanzierung von bis zu CHF 850'000 pro Unternehmen und Zugang zu einem wertvollen Community-Netzwerk. Unsere Anlegerinnen und Anleger profitieren von einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von vielversprechenden Schweizer Deeptech-Startups."Bruno Dallo, Verwaltungsratspräsident der Kickfund AG, bemerkt: "Wir sind unseren Ankerinvestoren unglaublich dankbar für ihre massgebliche Unterstützung bei der Lancierung dieses auf Schweizer Deeptech-Startups ausgerichteten Fonds. Ihr Engagement spiegelt unsere gemeinsamen Ziele zur Förderung von Unternehmertum und Wirtschaftswachstum in der Schweiz wider. Dieser Fonds steht für unsere gemeinsame Überzeugung, dass Investitionen in bahnbrechende Technologien und brillante Köpfe nicht nur Innovationen vorantreiben, sondern auch ein lukratives Geschäft für unsere Investoren sind."Roger Schmid, Geschäftsführer der Ernst Göhner Stiftung, ist überzeugt: "Unsere Rolle als einer der Ankerinvestoren im Kickfund Ventures Fund I ist ein Paradebeispiel für unser Engagement für eine Kultur der Innovation und des Unternehmertums in der Schweiz. Wir sind stolz, visionäre Startups zu unterstützen und so die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz voranzutreiben."Vincent Forster, Fondsinvestor und Gründer von Versantis, über seine Erfahrung: «Die Unterstützung von Venture Kick war nicht nur ein Wendepunkt in meiner unternehmerischen Laufbahn, sondern auch für unser Unternehmen . Nachdem ich Versantis zu einer erfolgreichen Übernahme führen durfte, habe ich mich nun dazu verpflichtet, dem Schweizer Startup-Ökosystem etwas zurückzugeben, und in diesen Fonds zu investieren, ist der perfekte Weg, um eine neue Generation von Innovatoren und Unternehmern zu unterstützen.»Pascale Vonmont, Präsidentin des Strategierates von Venture Kick, ergänzt: "Venture Kick und der Kickfund sind eine einzigartige und starke Kombination aus gemeinnütziger Förderung und Investition. Gemeinsam befördern wir innovative Deeptech-Spin-offs von Schweizer Universitäten an die globale Spitze. Diese Partnerschaft stärkt unseren Einfluss auf das Startup- und Innovations-Ökosystem und untermauert die Rolle der Schweiz als Deeptech-Nation."Hintergrundinformationen:Kickfund AG (https://www.kickfund.ch/)Die Kickfund AG ist ein von der FINMA lizenzierter Portfoliomanager, der als Investmentmanager des Fonds fungiert.Venture Kick (https://www.venturekick.ch/)Venture Kick ist eine 2007 ins Leben gerufene philanthropische Schweizer Initiative, die Unternehmertum und Innovation stärken will. Das vorrangige Ziel besteht darin, die Anzahl an Spin-offs von Schweizer Universitäten zu verdoppeln, ihre Markteinführung zu beschleunigen und die Attraktivität der jungen Firmen für professionelle Investoren und Branchenpartner zu steigern.Ernst Göhner Stiftung (https://www.ernst-goehner-stiftung.ch/)Die Ernst Göhner Stiftung wurde 1957 vom Schweizer Unternehmer Ernst Göhner gegründet und investiert primär in Schweizer Unternehmen und Liegenschaften. Die Ernst Göhner Stiftung unterstützt vorrangig gemeinnützige Projekte in der Schweiz in den Bereichen Kultur, Umwelt, Soziales sowie Bildung und Wissenschaft. Die Stiftung legt besonderen Wert auf nachhaltige Wirkung, überregionale Relevanz und interdisziplinären Austausch.Gebert Rüf Stiftung (https://www.grstiftung.ch/)Die Gebert Rüf Stiftung ist eine führende Schweizer Stiftung, die Innovation und Unternehmertum fördern soll. Sie wurde 1997 vom Unternehmer Heinrich Gebert gegründet. Als grösste private Wissenschafts- und Innovationsstiftung der Schweiz verfolgt sie das Ziel, die Schweiz als Wirtschafts- und Lebensraum zu stärken.Disclaimer/Informationen für Schweizer Anleger:Dies ist ein Werbedokument.Der Zeichnungsprospekt, der Kommanditgesellschaftsvertrag, andere relevante Fondsdokumente sowie die Jahresberichte des Fonds können kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz angefordert werden. Mit Bezug auf die in der Schweiz an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger ausgegebenen Anteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.Vertretung in der Schweiz:IPConcept (Schweiz) AG,Münsterhof 12, Postfach, 8022 Zürich, Schweiz.Zahlstelle in der Schweiz:DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, 8022 Zürich, Schweiz.Pressekontakt:Kickfund AG: Wanja Humanes, Tel.: +41 79 322 71 38, wanja@kickfund.chOriginal-Content von: Kickfund AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097447/100914920