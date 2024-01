Mit seiner doppelten Funktion als Anlagemetall und als Industriemetall ist Silber etwas BesonderesIn der Antike gab es Zeiten, in denen Silber wertvoller als Gold war. Durch große Silberfunde in Südamerika und durch eine wachsende Silberproduktion verlor Silber im Verhältnis zu Gold an Wert. Hierzulande und auch anderswo war übrigens bis 1871 die Währung durch Silber gedeckt. Von Anfang Oktober bis Ende November 2023 stieg der Silberpreis deutlich an. Ende Oktober ging es nach unten mit dem Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...