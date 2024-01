Frankfurt (ots) -Die Spannung steigt, die Handball-EM startet und die Fußballeuropameisterschaft im eigenen Land steht kurz bevor. Doch nicht nur Handball und Fußball haben in Deutschland ihren festen Platz, auch viele andere Breitensportarten prägen die sportliche Vielfalt hierzulande. Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) und die Generali Deutschland unterstützen als starke Partner bereits seit knapp 10 Jahren den Amateursport in Deutschland und versorgen die Vereine mit oftmals dringend benötigter Ausstattung. Mit der regional starken Trikotaktion sorgen sie dafür, dass der Breitensport schon heute gewinnt. 300.000 Spielerinnen und Spieler im lokalen Breitensport wurden seit 2014 mit Trikotsätzen ausgestattet. Auch die Trikotaktion 2023 konnte auf einen besonders erfolgreichen Saisonabschluss zurückblicken. 3.900 Mannschaften, darunter 1.160 Kinder- und Jugendmannschaften, freuten sich über die Unterstützung zahlreicher Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG.Einmal mehr unterstreicht dieses Sponsoring die regionale Verbundenheit der DVAG-Finanzcoaches. In über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen sind sie immer in der Nähe ihrer Kundinnen und Kunden und stehen bei Fragen zu Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau zur Seite. Das gemeinsame Ziel ist, eine vielfältige und lebendige Sportlandschaft zu fördern. Nicht nur für die Entwicklung von sportlichen Talenten, auch für die Gesundheits- und Jugendförderung ist dies ein wichtiges Zeichen. Denn ohne ausreichende Unterstützung stehen viele Sportvereine vor finanziellen und organisatorischen Herausforderungen.Lokales Engagement für den Breitensport stärkt VereineIm Jahr 2023 waren neben den traditionell schon immer stark vertretenen Fußballvereinen außerdem Ausstattungen für Tennisvereine gefragt. Besonders bemerkenswert: Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben seit dem Start der Trikotaktion im Jahr 2014 mehr als 20.000 Mannschaften unterstützt. Dabei ging es nicht immer nur um Trikotsätze, auch der ein oder andere Trainingsanzug wurde für die Ausstattung der Spielerinnen und Spieler gesponsert.Die Trikotaktion ist ein Engagement der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und der Generali Deutschland. Gemeinsam führen sie diese deutschlandweite Aktion durch, bei der Trikotsätze auf Vereine aus den Sportarten Fußball, Tennis, Basketball, Volleyball, Handball und Laufsport warten.Darüber hinaus unterstützt und fördert die Generali Deutschland seit vielen Jahren den Breitensport und vor allem Laufevents, um Menschen zu einem gesundheitsbewussteren Leben zu motivieren. Mit seiner Initiative "Generali bewegt Deutschland" hat sich der Versicherungskonzern inzwischen zu einem der größten und wichtigsten Sponsoren in der deutschen Laufsportszene entwickelt. Zudem ist die Generali gemeinsam mit der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) seit 2022 nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe sowie seit 2020 Kooperationspartner des Deutschen Tennis Bundes (DTB).Gewinnspiel zum Start der Handball-EMPassend zum Auftakt der Handballeuropameisterschaft verlost die Deutsche Vermögensberatung 5x2 VIP-Logen-Tickets und ein Meet & Greet mit DVAG-Markenbotschafter und Spielmacher der Nationalmannschaft Juri Knorr für das Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt am 18. Februar 2024 in Mannheim. Eine Teilnahme ist bis zum 28. Januar 2024 möglich.Weitere Informationen zum Gewinnspiel: www.dvag-handball.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563, E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comFabienne Franz, Tel.: 069 2384-7182; E-Mail: Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5688602