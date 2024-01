Redcare Pharmacy gab robuste vorläufige Umsätze für Q4 und FY23 bekannt, die durch die Einbeziehung von Swiss MediService vorangetrieben wurden und zu Rekordzahlen am oberen Ende der Prognosespanne von EUR 1,7-1,8 Mrd. führten. Der Umsatz im 4. Quartal stieg um 62,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 531 Mio., wobei Swiss MediService EUR 130 Mio. beitrug. Das organische Wachstum erreichte 22,5% yoy, angetrieben von einer hohen Nachfrage sowohl nach nicht verschreibungspflichtigen als auch nach verschreibungspflichtigen Produkten, was jedoch eine leicht nachlassende organische Wachstumsdynamik in Q4 widerspiegelt (organisches Umsatzwachstum von 24% yoy). Der Konzernumsatz für das Gesamtjahr erreichte EUR 1,8 Mrd., ein bemerkenswerter Anstieg von 49% im Jahresvergleich, der die Schätzungen leicht übertraf. Der aktive Kundenstamm von Redcare wuchs im Jahresvergleich um 25% auf 12,5 Millionen. Trotz der positiven Indikatoren gebe es Bedenken wegen des sich verlangsamenden organischen Wachstums, was die Analysten von AlsterResearch dazu veranlasse, die Aktie von HALTEN auf VERKAUFEN herabzustufen. Das Kursziel von AlsterResearch von EUR 120,00 wird beibehalten. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.