Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - PIERER Mobility (ISIN AT0000KTMI02/ WKN A2JKHY) rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 2.650 Mio. und EUR 2.670 Mio., was eine Erhöhung von rund 9% gegenüber dem Vorjahr bedeutet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...