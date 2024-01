Linz (www.anleihencheck.de) - Entsprechend den Erwartungen beließ gestern die Polnische Zentralbank (NBP) ihren Leitzins bei einem unveränderten Niveau von 5,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Währungshüter hätten argumentiert, dass das derzeitige Zinsniveau ausreichend restriktiv sei, um das angestrebte Inflationsziel zu erreichen. Zudem rechne die NBP weiterhin mit einer Disinflation in den kommenden Monaten. Heute Nachmittag (16:00) finde die Pressekonferenz von NBP-Gouverneur Adam Glapinski statt. Der EUR/PLN (Polnischer Zloty)-Kurs zeige sich weitgehend unbeeindruckt und notiere heute Morgen unter Banken zwischen 4,3400 und 4,3550. (10.01.2024/alc/a/a) ...

